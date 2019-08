Torino, tentano di rapire una donna in centro: presa la banda. Il sospetto della truffa finita male – Il video

Alla vigilia di ferragosto, a Torino si è verificato un tentato sequestro di persona. Secondo la polizia, dietro ci sarebbe un regolamento di conti per una truffa

Alcuni uomini a volto coperto hanno cercato di rapire una donna questa mattina 14 agosto in piazza San Carlo a Torino. Alle 11 circa, tre uomini di grossa corporatura e con il volto coperto dai passamontagna, come riporta la Stampa, sono scesi da un furgone e hanno aggredito due persone pistole in pugno.

Mentre l’uomo è scappato, la donna è stata catturata e caricata su un furgone. A pochi chilometri, il mezzo è stato intercettato dalla polizia che lo ha bloccato dopo un inseguimento a folle velocità. Secondo Repubblica, gli agenti della squadra mobile hanno fermato tre uomini provenienti dall’est Europa. I motivi del rapimento non sono noti.

Secondo Luca Pantanella, del sindacato di polizia Sap, i tre «non erano rapinatori professionisti, ma persone truffate dalla donna rapita e dal suo compagno scampato al sequestro». I rapitori avrebbero quindi tentato di «recuperare da soli il maltolto»

Leggi anche:

Fonte video: pagina facebook Cani Pastore