Garante diritti detenuti: «Lucano deve poter vedere il padre»

Il divieto di dimora a Riace a cui è sottoposto, dallo scorso ottobre, Mimmo Lucano, l’uomo diventato il simbolo dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti nel famoso comune dei bronzi, è ancora in vigore.

Un divieto di dimora che impedisce a Lucano di vedere il padre 93enne, malato di leucemia.

«Quando alcuni provvedimenti raggiungono dei livelli così forti, tanto da toccare uno dei principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ambito del diritto al mantenimento dei rapporti affettivi, acquistano una fisionomia diversa e un significato diverso rispetto a quello che dovrebbero avere», ha detto Mauro Palma, il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute.

«Questi provvedimenti – continua Palma – hanno un sapore punitivo che, in qualche modo, non corrispondono al modo in cui sono stati pensati alcuni istituti, come ad esempio il confinamento. Sono preoccupato per questa distorsione».

Caro Mimmo, ti sono vicino e mi unisco alla mobilitazione del Comitato Undici Giugno per garantirti quello che per me è un diritto umano, fare visita a tuo padre in fin di vita. Siamo con te pic.twitter.com/sAFP8sH0vz — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) August 19, 2019

Alle parole del garante hanno fatto eco quelle di altri esponenti politici che nei giorni scorsi hanno mostrato solidarietà all’ex primo cittadino del paesino calabrese, chiedendo che a Lucano sia concesso di vedere e assistere il padre malato.

Crediamo che sia giunto il tempo di chiudere con forza e con tutti gli strumenti possibili la revoca dell'assurdo e… Posted by Comitato Undici Giugno on Sunday, August 18, 2019

Su Facebook il Comitato undici giugno, nato a sostegno di Lucano e del progetto Riace, ha lanciato una petizione rivolta al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché venga concesso a Lucano il permesso di tornare a Riace.

Leggi anche: