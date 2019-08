Al via il secondo giro di consultazioni. Meloni: «M5S e Pd stanno stringendo il “Patto delle poltrone”» – La diretta

È il giorno decisivo per stabilire se ci sono i presupposti per consegnare a Giuseppe Conte l’incarico di formare il nuovo governo giallo-rosso

È passata una settimana dagli incontri del presidente della Repubblica con i partiti e i gruppi politici rappresentati in Parlamento. Dopo sette giorni, la crisi di governo innescata dall’annunciata – e poi ritirata – mozione di sfiducia a Giuseppe Conte da parte di Matteo Salvini, potrebbe risolversi con una maggioranza inedita per il nostro Paese: sarebbe la prima volta che i 5 Stelle, Movimento populista e anti-establishment, si alleano con il Partito Democratico.

11.15 – 28 agosto -

Giorgia Meloni, appena terminate le consultazioni del gruppo di Fratelli d’Italia, ha parlato a braccio alla stampa: «Abbiamo ribadito la posizione chiara e semplice: l’unico sbocco possibile è lo scioglimento immediato delle Camere e il ritorno alle urne. Abbiamo chiesto al presidente di valutare questa eventualità anche se M5S e Pd scegliessero di stringere il “patto della poltrona” – ha detto la leader di Fdi -. I due partiti avevano promesso di fronteggiarsi, invece si uniscono. È un tradimento degli italiani».

Meloni ha attaccato duramente l’eventuale maggioranza giallo-rossa: «Un governo che nasce per aggirare la democrazia, si alleano per impedire agli italiani di votare. Un governo che nasce per fare il contrario di quello che chiedono i cittadini, blocco dell’immigrazione, pugno duro in Europa. È un inganno. In questa settimana di trattative, abbiamo sentito parlare solo di poltrone. I programmi arriveranno dopo, prima ci mettiamo d’accordo e poi, forse, parliamo dei problemi degli italiani».

Sergio Mattarella e Giorgia Meloni

Meloni ha ravvisato inoltre «difficoltà di sopportazione tra queste due forze politiche. Si rischia un altro governo che litigherebbe su tutto -. Il pericolo è quello dell’immobilismo legislativo, – dato che la maggioranza sarebbe destinata a durare pochi mesi. La stabilità ci sarebbe se si andasse a votare perché verrebbe eletta una forte maggioranza (di centrodestra, ndr). Il presidente Mattarella non ha nessun obbligo costituzionale di dare il via al governo. La sovranità appartiene al popolo, quindi sarebbe in linea con l’art.1 della Costituzione».

«Aggiungo che abbiamo chiesto a Mattarella di chiudere questa crisi di governo, in ogni caso, oggi. Non concedere altro tempo per questo osceno baratto di poltrone – ha detto con fermezza la leader di Fdi -. Elezioni, libertà, sovranità. Negli ultimi 10 anni, il Pd ha governato 6 anni senza vincere elezioni. Il Movimento 5 Stelle, invece, è entrato nel palazzo dicendo di voler aprire quella scatoletta di tonno. Adesso sono diventati il tonno chiuso in quel palazzo». E ha concluso annunciando manifestazioni di piazza.

10.40 – 28 agosto -

Fuori il gruppo di Liberi e Uguali: «Abbiamo espresso la nostra preoccupazione al presidente della Repubblica. Ma abbiamo confermato la nostra disponibilità per dare vita alla formazione di un governo di svolta – ha detto Federico Fornaro, – chiediamo però discontinuità nell’impianto programmatico. Auspichiamo che, se ci sarà un nuovo presidente del Consiglio incaricato, parta con un confronto programmatico che ha la priorità rispetto al confronto sugli interpreti del programma». Un governo di svolta «deve partire con una legge di bilancio di svolta. Più margine dall’Unione europea per investimenti, soprattutto al Sud».

Sergio Mattarella e Federico Fornaro

10.20 – 28 agosto -

È uscito il primo gruppo parlamentare, quello per le autonomie. «Siamo molto favorevoli ad appoggiare un governo giallo-rosso», ha detto Julia Unterberger, presidente del gruppo. «Si può benissimo trovare una maggioranza tra Movimento 5 Stelle e Pd. E mi sembra molto più normale un governo tra loro due che quello appena conclusosi con la Lega». Europeista, per le minoranze linguistiche e con una forte rappresentanza di donne sono le tre indicazioni di Unterberger. Che conclude: «Non si può andare a votare ogni volta che i sondaggi dicono un’altra cosa rispetto alle elezioni precedenti o un’elezione comunale non rispecchia i risultati delle politiche».

Sergio Mattarella e Julia Unterberger

10.10 – 28 agosto -

Dimenticati i rancori, stando alle fonti del Pd, bisogna ancora limare la voglia di protagonismo di Luigi Di Maio e il governo è fatto: la discontinuità, inizialmente invocata a spese di Conte, è stata archiviata dallo zoccolo duro dei Dem. Il presidente del Consiglio dovrebbe essere, per la seconda volta consecutiva, “l’avvocato degli italiani”. La filippica lanciata verso Salvini ha reso popolarissima la sua figura di politico, fino ad allora rimasta nell’ombra dell’esuberanza dei suoi due vice.

9.45 – 28 agosto -

Il gruppo per le Autonomie del Senato è arrivato al Quirinale per il colloquio con il presidente Mattarella. Si apre la seconda giornata di consultazioni al Colle.

9.40 – 28 agosto -

La tabella di marcia segue lo stesso ordine di quella del primo giro di consultazioni. Si comincia alle 10 con il Gruppo per le Autonomie del Senato (Svp, Patt, Uv), seguiti dal gruppo alla Camera di Liberi e Uguali. Alle 11:00 tocca a Fratelli d’Italia che chiude il programma della mattinata. Gli appuntamenti più caldi sono riservati al pomeriggio: inizia il Pd alle 16:00.

Poi sarà la volta di Forza Italia alle 17:00 e del Gruppo Lega-Salvini Premier alle 18:00. La giornata si concluderà alle 19:00, con le consultazioni con il M5S: sarà l’appuntamento decisivo per convincersi e convincere il presidente della Repubblica a consegnare il mandato di presidente del Cosniglio nelle mani di Giuseppe Conte.

