C’è chi dice no. Calenda guida il gruppo dei nuovi #senzadime e annuncia l’addio al Pd

Dopo settimane di annunci, battibecchi e ultimatum, l’ex ministro del Mise Carlo Calenda ha formalmente rassegnato le dimissioni dal Partito Democratico, in aperto contrasto con la decisone dei vertici del partito di aprire una trattativa per la formazione di un governo con il Movimento Cinque Stelle.

La lettera, inviata al segretario dem Nicola Zingaretti e a Paolo Gentiloni, è stata letta in un video dallo stesso Calenda, che nella mattinata aveva preannunciato ai microfoni di Radio Capital la sua intenzione di formare un nuovo partito.

Il @pdnetwork ha preso la sua decisione. Ho ritenuto di fare chiarezza prima dell’incontro fra @nzingaretti e il Presidente della Repubblica, rassegnando le mie dimissioni. https://t.co/4WaI3bEB48 @SiamoEuropei pic.twitter.com/5PsvphTLa5 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 28, 2019

La lettera di dimissioni di Calenda

Caro Nicola, caro Paolo,

vi prego di voler accettare le mie dimissioni dalla direzione nazionale del Partito Democratico. È una decisione difficile e sofferta. Nell’ultimo anno e mezzo ho sentito profondamente l’appartenenza a un partito che, per quanto diviso e disorganizzato, consideravo l’ultimo baluardo del riformismo in Italia.

Per questo mi sono iscritto al Pd all’indomani della sconfitta più pesante mai subita dal centrosinistra. In questi mesi ho cercato di dare in tutti i modi un contributo di idee e di iniziativa politica. Insieme ci siamo battuti alle elezioni di maggio con coraggio e coesione, raggiungendo un risultato non scontato. È stata un’esperienza entusiasmante. Ho scoperto la tenacia di una comunità di elettori e militanti pronti a combattere per lo stato di diritto e per la permanenza dell’Italia tra i grandi Paesi europei.

Il pre-annuncio di uscita dal Partito Democratico

«Sarò coerente: dal primo giorno in cui mi sono iscritto al Pd ho detto che non sarei rimasto se ci fosse stato un accordo con i Cinque Stelle». È con queste parole che l’europarlamentare Pd Carlo Calenda ha pre-annunciato l’addio al Partito Democratico nella mattinata del 28 agosto.

Calenda, da giorni si era schierato in modo intransigente contro l’alleanza con i pentastellati, richiedendo su Twitter al segretario dem Nicola Zingaretti e all’ex presidente del Consiglio Pd Paolo Gentiloni su Twitter di abbandonare il tavolo dell’accordo. «Dopo tutte le umiliazioni che ci siamo fatti infliggere. Dopo Conte, dopo Di Maio ora anche Rousseau! #basta non potete consentire la distruzione di ogni residua reputazione del @pdnetwork», aveva scritto solo ieri Calenda.

Per favore @nzingaretti @PaoloGentiloni ! dopo tutte le umiliazioni che ci siamo fatti infliggere. Dopo Conte, dopo Di Maio ora anche Rousseau! #basta non potete consentire la distruzione di ogni residua reputazione del @pdnetwork https://t.co/IO8FxahJWI — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 27, 2019

E nella mattinata l’eurodeputato Pd, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, ha spiegato: «Uno può fare accordi con chi ha idee diverse ma non con chi ha valori diversi, ma il Pd si rende conto che i 5 stelle sottoporranno l’intesa alla piattaforma Rousseau?».

«Noi dobbiamo rimanere appesi al voto di una piattaforma privata che abbiamo sempre considerato un’aberrazione della democrazia? Recuperiamo la schiena dritta, perché dobbiamo correre sbavanti dietro ai 5 stelle?», ha incalzato l’ex titolare del Mise.

Calenda ha poi annunciato la creazione di un nuovo partito, chiamando a raccolta tutti i dem delusi dall’accordo raggiunto tra Pd e M5s, anche se non è ancora chiaro se si tratti della prosecuzione del progetto “Siamo Europei” o di una nuova realtà politica. Certo è che non ci saranno né il membri del PD attivi nelle trattative con i pentastellati, né Matteo Renzi che, secondo Calenda, «vuole tenere sotto scacco il Pd, delegittimare Zingaretti e ripresentarsi alle elezioni».

Il nuovo partito di Calenda e le elezioni anticipate

«Lavorerò per costruire una casa per chi non si sente rappresentato da questo rapporto con i 5 stelle che nasce male – ha spiegato l’ex titolare del Mise – Quando il Pd avrà di nuovo voglia di combattere spero di ritrovare alcune persone sulla strada. Credo che la politica italiana abbia fallito perché non ha mai dimostrato di essere coerente. Io non ho intenzione di fare lo stesso errore».

Infine, Calenda ha rilanciato l’opzione del voto anticipato: «In democrazia funziona così, recuperi il consenso, tiri fuori delle idee. Il centrosinistra deve fare una riflessione culturale, oggi questo manca. Trovare un posto al governo non è fare politica, è autopreservarsi».

I delusi “noti” dall’accordo M5s-Pd

Tra i delusi dall’accordo raggiunto dal Pd con il M5s spicca la giornalista Federica Angeli, che ieri aveva contestato ai dem l’alleanza con i pentastellati, “benedetta” da un tweet del presidente statunitense Trump, sostenendo che il M5s non sia poi così diverso dalla Lega di Salvini.

No ma continuate pure a fingere che il 5S sia diverso dalla Lega eh.

E che state facendo tutto questo per salvarci dalla “deriva fascista” di Salvini.

Ci crediamo tutti. Persino Trump.#PDM5S https://t.co/sr3tjIFX6V — Federica Angeli (@FedeAngeli) August 27, 2019

A unirsi al coro dei delusi c’è anche l’attivista dem Andrea Cerri: «Chi come me aveva votato il PD per contrastare tutto quello che il M5S aveva portato sulla scena pubblica nazionale: fake news, odio sociale, azzeramento di studio e competenza; oggi può solo strappare la tessera e sperare nella nascita di un qualcosa di diverso. #senzadime».

Chi come me aveva votato il PD per contrastare tutto quello che il M5S aveva portato sulla scena pubblica nazionale: fake news, odio sociale, azzeramento di studio e competenza; oggi può solo strappare la tessera e sperare nella nascita di un qualcosa di diverso.#Conte2 — Andrea Cerri (@andr900) August 27, 2019

