Migranti, la nave Eleonore forza il divieto di ingresso: «Stato di emergenza a bordo». Rotta per il porto di Pozzallo

Un nuovo caso Sea Watch alle porte? La nave Eleonore, della Ong tedesca Lifeline, con a bordo 104 migranti, ha rotto gli indugi e ha deciso di forzare il blocco navale imposto dal decreto Sicurezza bis e firmato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e da quelli di Infrastrutture e Difesa Toninelli e Trenta: l’imbarcazione è entrata in acque territoriali italiane e sta facendo rotta verso il porto di Pozzallo.

La nave è da otto giorni in attesa di una soluzione da parte del governo tedesco al largo delle coste maltesi. A far scattare la decisione di puntare la prua verso le nostre coste è stata la dichiarazione dello stato di emergenza a bordo: per il capitano della nave Klaus Peter Reisch, considerate le dimensione ridotte dell’imbarcazione, i naufraghi devono dormire sul ponte e sono costretti a legarsi per non cadere fuoribordo. Le condizioni del mare in tempestano rendono però la situazione non più gestibile.

Eleonore potrebbe arrivare nel porto di Pozzallo già nelle prossime ore. Con un tweet, la Ong ha chiesto il sostegno della popolazione del comune del Ragusano. Si legge nell’appello: «Sarebbe bello se alcune persone e avvocati fossero a Pozzallo per incontrare l’equipaggio». Ora resta da capire se la mutata situazione politica porterà a una soluzione diversa rispetto al caso della nave Sea Watch 3, la cui capitana Carola Rackete fu arrestata dopo la decisione di non rispettare la chiusura dei porti imposta dal Sicurezza bis.

Ciao, presto l'Eleonore arriva a #Pozzallo. Sarebbe bello se alcune persone e avvocati fossero lì per incontrare l'equipaggio. — MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) September 2, 2019

A suggerire che le cose potrebbero andare in modo diverso è la notizia del prossimo sbarco di 29 migranti soccorsi dalla nave della Marina militare Cassiopea. A bordo «5 nuclei familiari, 5 adulti maschi, 5 adulti donne e 19 minori probabilmente accompagnati», ha spiegato il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

Ma non si fa attendere il commento del ministro dell’Interno Salvini che, anche in quelle che potrebbero essere le sue ultime ore al Viminale, ribadisce la linea della fermezza: «Leggi e confini vanno rispettati. Se qualcuno pensa di fregarsene senza conseguenze ha sbagliato di grosso e ha sbagliato ministro: faccio e farò di tutto per difendere l’Italia».