Jo, il fratello di Boris Johnson, si dimette dal Parlamento inglese

«Combattuto tra la lealtà familiare e l’interesse nazionale». Jo Johnson, il fratello del primo ministro inglese Boris Johnson, ha annunciato giovedì che si sarebbe dimesso da membro del Parlamento e ministro.

Johnson è parlamentare di Orpington e ministro delle università nel governo di suo fratello: «Si tratta di una tensione irrisolvibile ed è tempo che altri prendano i miei ruoli di parlamentare e ministro», ha dichiarato.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest – it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout