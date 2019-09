Dieci arresti in Abruzzo per terrorismo. C’è anche un imam del Teramano

Reati finanziari con finalità di terrorismo: queste le accuse contestate a 10 persone arrestate questa mattina in Abruzzo, tra cui un Imam (della moschea di Martinsicuro, Teramo) e una commercialista. Si tratta di 2 italiani e 8 persone di origine tunisina.

Le accuse

Secondo la procura de L’Aquila, tramite alcune società gli arrestati avrebbero distratti ingenti somme di denaro, in parte frutto di evasione fiscale, da destinare anche al finanziamento di attività riconducibili all’organizzazione radicale islamica “Al-Nusra”, nonché in favore di Imam che si trovavano in Italia, uno dei quali già condannato in via definitiva per associazione con finalità di terrorismo internazionale. In corso anche il sequestro di somme ed immobili per oltre un milione di euro.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

In un’intercettazione tra due indagati, anche un riferimento all’attacco terroristico nella capitale francese: «Che botta però a Parigi. Mi tengo la mia opinione per me e me la tengo nel cuore. Non è la questione credere o non credere – dice uno – se ti è piaciuta o non ti è piaciuta. Con loro che uccidono i nostri figli, noi uccidiamo i loro figli, con loro che uccidono le nostre donne, noi uccidiamo le loro donne».

Leggi anche: