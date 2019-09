Peppino Impastato, il casolare in cui venne ritrovato il suo corpo diventerà un bene pubblico

Peppino Impastato era un giornalista di Cinisi (Palermo), un attivista ma anche un membro di Democrazia proletaria che non guardava in faccia nessuno e che, in un’epoca fatta di omertà e paura, non si faceva problemi a denunciare pubblicamente le attività di Cosa Nostra, lottando contro i boss del suo paese e sfidando persino Gaetano Badalamenti, che aveva un ruolo di primo piano nei traffici internazionali di droga così come denunciato in radio da Impastato. Ora l’edificio in cui fu ritrovato il suo corpo diventerà un bene pubblico.

L’assassinio

Un’attività, quella giornalistica, che a Peppino Impastato costò la vita: venne assassinato da Cosa Nostra, su ordine del boss Tano Badalamenti, il 9 maggio del 1978. Una carica di tritolo sotto il suo corpo adagiato sui binari della ferrovia. A soli 30 anni. Lo stesso giorno in cui venne trovato a Roma il corpo del presidente della Dc Aldo Moro, ucciso dalle Brigate rosse.

Il luogo in cui venne ucciso

Adesso l’edificio in cui venne ritrovato il corpo del giornalista diventerà un bene pubblico, su proposta del governatore siciliano Nello Musumeci che, con la sua giunta, ha approvato gli atti necessari per procedere alla espropriazione dell’edificio e del terreno circostante. Il governo regionale ha impegnato 106.345 euro necessari per l’acquisizione dell’immobile, dichiarato cinque anni fa di interesse culturale.

«Peppino Impastato — ha detto il governatore siciliano Musumeci — rappresenta un simbolo della Sicilia onesta che ha combattuto e deve continuare a combattere la criminalità mafiosa e il malaffare. Una figura che, oltre le diversità delle appartenenze politiche, costituisce un esempio di denuncia e di coraggio, soprattutto per le giovani generazioni».

Chi era Peppino Impastato

Peppino, fondatore di Radio Aut dove ironizzava su mafiosi e politici conniventi, era cresciuto in una famiglia nella quale non si riconosceva affatto. Il padre, infatti, era stato accusato di far parte della “piovra” mentre sua zia si era sposata con il capomafia Cesare Manzella. I rapporti di Peppino Impastato col padre erano pessimi al punto che un giorno venne cacciato di casa.

«Arrivai alla politica – diceva – nel lontano novembre del 1965, su basi puramente emozionali: a partire cioè da una mia esigenza di reagire ad una condizione familiare divenuta ormai insostenibile. Mio padre, capo del piccolo clan e membro di un clan più vasto, con connotati ideologici tipici di una società tardo-contadine e preindustriale, aveva concentrato tutti i suoi sforzi, fin dalla mia nascita, nel tentativo di impormi le sue scelte ed il suo codice comportamentale. È riuscito soltanto a tagliarmi ogni canale di comunicazione affettiva e a compromettere definitivamente ogni possibilità di espansione lineare della mia soggettività».

Foto in copertina: Vincenzo Monaco per Open

Leggi anche: