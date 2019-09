Milano, proprietaria di casa respinge una 28enne foggiana: «Sono razzista, voto Salvini e non affitto a meridionali»

«Per me i meridionali sono sempre meridionali, anche nel 4000, non solo nel 2000» afferma la proprietaria milanese, che si dichiara «salviniana»

Un paesino in provincia di Milano, un contratto d’affitto che sta per essere firmato. L’inquilina, ventottenne, è nata a Foggia, in Puglia, ma vive da anni in Brianza. Cerca casa perché vuole avvicinarsi alla compagna. La proprietaria dell’appartamento, sua coetanea, è invece tornata a vivere con i genitori, lasciando libero l’alloggio ed è disposta ad affittarlo alla giovane donna.

Tutto fila liscio, proprietaria e inquilina si scambiano mail e messaggi concordando i termini del contratto, redatto dal commercialista della prima. Poco prima dell’ingresso nell’appartamento, la proprietaria decide però di rimandare di un mese l’inizio del contratto d’affitto, poi di annullarlo affermando di aver deciso, dopo un’analisi costi-benefici, di venderlo invece che affittarlo.

A raccontare l’episodio è la stessa ragazza su Facebook. Quando la giovane chiede spiegazioni, è la madre della proprietaria a risponderle, che rivendica di aver dissuaso la figlia dall’affittare l’appartamento a una ragazza del Sud. «Per me i meridionali sono sempre meridionali, anche nel 4000, non solo nel 2000. I meridionali, i neri i rom son tutti uguali. Guardi io son proprio una razzista al 100% – si sente negli audio che la giovane ha diffuso – ciò che importa è quello che c’è scritto sulla carta di identità, non è una Svizzera, è una meridionale, è diverso».

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Dopo che Deborah ha comunicato all’autrice degli audio di aver intenzione di pubblicare un post su Facebook per raccontare l’accaduto, la signora risponde: «Mi raccomando, scriva e pubblichi che sono salviniana, sto con Matteo, con il capitano».

Leggi anche: