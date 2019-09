Ostuni, selfie e risate accanto al migrante accasciato per terra: l’ultima bravata di una consigliera della Lega

Si è fatta ritrarre sul sagrato di una chiesa, di fianco ad un ragazzo che dorme. Come sottofondo della foto – postata come stories di Instagram – il brano Se mi lasci non vale di Julio Iglesias.

La consigliera comunale della Lega a Ostuni, Margherita Penta, coordinatrice cittadina del partito di Matteo Salvini, si è fatta immortalare in una foto da un amico avvocato per poi pubblicarlo nelle stories di Instagram.

La scena

Quello che è accaduto intorno alla mezzanotte del 15 settembre sembra proprio avere le sembianze di una clip ben orchestrata. In un primo momento, infatti, il ragazzo – nero – è fermo (forse incosciente) sulle scale della chiesa di piazza Libertà.

In un primo momento si avvicina a lui una ragazza, con fare dubbioso, ed è lì che gli smartphone intorno a lei iniziano a riprendere la scena. La colonna sonora di quel momento è Ti sposerò perché di Eros Ramazzotti, con la scritta in sovraimpressione “Mi vuoi sposare?”.

Di seguito, le riprese del momento in cui gli ambulanzieri – chiamati poco prima – arrivano sul mezzo di soccorso, in piazza, per portare via il giovane. In quel caso suona Morirò d’amore di Jovanotti.

L’ultimo atto si chiude proprio con Margherita Penta sorridente davanti al ragazzo, sulle note di Julio Iglesias

Il video ha fatto il giro del web, attraverso gli amici dei protagonisti, tag di ogni genere, salvo poi sparire dalla rete – forse perché rimosso dalla diretta interessata.

