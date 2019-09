Salvini porta sul palco di Pontida una delle bimbe di Bibbiano. Bufera sui social: «Uso vergognoso dei bambini»

«Mi pare che tra i bambini ci sia anche Greta, che è questa splendida bimba coi capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma».

Matteo Salvini chiude così il suo intervento dal palco del celebre raduno della Lega, quello di Pontida, invitando con lui un gruppo di bambini tra cui Greta, bambina vittima della vicenda di Bibbiano.

«Mai più bambini rubati alle famiglie. Mai più bimbi rubati alle mamma e i papà. Mai più bimbi come merce. Chiedo a voi che siete sul prato, nel nome di questi bimbi che sono il nostro futuro, di prendervi per mano. Vi chiedo che la giornata di oggi sia l’inizio di una pacifica, democratica, rivoluzionaria liberazione del nostro paese», conclude Salvini tra gli applausi.

La protesta social

La presenza di Greta sul palco di Pontida non ha risparmiato la valanga di critiche via social. In molti hanno protestato contro Matteo Salvini per aver esibito la bambina in pubblico, senza troppo pudore.

Noi giornalisti siamo tenuti a oscurare i volti dei minori e a non rivelarne i nomi, specie se coinvolti in storie delicate. Mi chiedo come sia possibile esibire una bambina e la sua delicatissima storia su un palco, a scopo di propaganda. #Bibbiano #Pontida #Pontida2019 — Mangino Brioches (@manginobrioches) September 16, 2019

Parlateci di Pontida e dell'uso vergognoso dei bambini. pic.twitter.com/Yf0ankpzBI — @isentinellidimilano (@isentinelli) September 15, 2019

Anche Riccardo Pirrone, il celebre social media manager delle pompe funebri Taffo, non ha risparmiato di lanciare la sua frecciata contro l’ex ministro degli Interni. E, com’è nel suo stile, ha ripreso uno degli slogan che più ha risuonato sulla vicenda di Bibbiano, adattandolo al raduno leghista:

Vogliamo la verità su #Pontida. Bambine strappate ai loro genitori ed esposte come trofeo. Non facciamo calare il silenzio. — Social M Manager di Taffo (@RiccardoPirrone) September 15, 2019

Ad unirsi al coro di protesta anche la giornalista Selvaggia Lucarelli:

Ma lui non era quello che “i bambini vanno tenuti fuori dalla politica?”. Vale solo per i suoi sulle moto d’acqua, evidentemente. https://t.co/T4sFlWGYiW — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 15, 2019

In coda anche il fumettista e regista Gipi:

Io ci provo a fare corti dove indico quanto si può fare schifo e non avere a cuore niente e trasformare e sfruttare tutto in schifosa propaganda politica.

Però non c'è niente da fare, loro sono sempre oltre. https://t.co/0LMtj3witt — gipi (@giannigipi) September 15, 2019

E, infine, ma la lista è molto lunga, Alessia Morani, deputata e neo sottosegretaria al ministero per lo Sviluppo economico che ha twittato:

Strumentalizzare il dramma di quei bambini è una cosa terribilmente grave che segna un punto di non ritorno per #Salvini. Questa non è politica https://t.co/AVrosU8vLB — Alessia Morani (@AlessiaMorani) September 15, 2019

