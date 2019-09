Le voci di Pontida, i “no” del popolo leghista e le speranze dei giovani. Borghezio sogna di fare come ad Hong Kong – Video

Matteo Salvini protagonista indiscusso del raduno della Lega a Pontida, piccolo comune della provincia di Bergamo, che oggi è stato invaso da migliaia di persone. Tutti militanti, provenienti da ogni parte d’Italia, anche dal sud (è ormai così da qualche anno). Donne, uomini, giovanissimi e anche bambini hanno trascorso qualche ora sul pratone accogliendo calorosamente l’ex ministro dell’Interno sulle note del Nessun dorma di Giacomo Puccini.

I leghisti accorsi a Pontida sembrano avere le idee chiare: c’è chi ha paura della “teoria gender”, “l’utero in affitto”, “la legalizzazione della droga”. E c’è chi, come Borghezio, vorrebbe scendere subito in piazza con una manifestazione senza precedenti: «La Lega è pronta a partire come hanno fatto a Hong Kong con milioni di persone in strada per chiedere la libertà e il governo della nostra gente».

Speranza emerge dai giovani leghisti: «Non avrei mai votato la Lega, negli anni grazie a Salvini ho scoperto l’orgoglio di essere italiano e di sperare in un futuro migliore». E un altro ragazzo aggiunge: «Voglio vivere in Italia, non voglio andarmene».

«Non si libereranno facilmente di noi», conclude Borghezio, intervistato da Open.