Canada, il premier Trudeau a una festa con la faccia truccata di nero. Altra bufera prima del voto: «Non avrei dovuto farlo»

Il premier canadese Justin Trudeau si è dovuto scusare dopo la diffusione da parte della rivista Time di una foto del 2001 che lo ritraeva con il viso dipinto di nero durante una festa e che ha fatto indignare la comunità musulmana in Canada.

La foto risale ai tempi in cui il 29enne Trudeau faceva l’insegnante in una scuola privata a Vancouver. Aveva partecipato a una festa intitolata “Arabian nights”, riferimento alla famosa collezione di storie e racconti di Le mille e una notte, con tanto di turbante e abiti arabeggianti, ma soprattuto il volto truccato con la “brownface”. Time ha rintracciato le altre persone immortalate nella foto e presenti a quella festa, tutti erano in costume, ma solo l’attuale premier canadese aveva deciso di colorarsi la faccia.

"I shouldn't have done that": Canada’s Prime Minister Justin Trudeau apologizes after a photo surfaced of him wearing brownface at a 2001 "Arabian Nights" party on Wednesday. https://t.co/drdtMZlMzx pic.twitter.com/ojvs6vaR0i — CBS News (@CBSNews) September 19, 2019

«Non avrei dovuto farlo», ha detto Trudeau quando lo scorso mercoledì ha ammesso ai giornalisti di essere il ragazzo nella foto. «Avrei dovuto saperlo meglio e non lo sapevo. Mi dispiace davvero». Al premier è stato quindi chiesto se considerasse razzista quella foto, e Trudeau ormai 47enne ha ammesso: «Sì, lo è stato. All’epoca non lo consideravo razzista, ma ora lo sappiamo meglio».

Dopo il chiarimento e le scuse, il primo ministro ha anche confermato che non è stata quella l’unica volta in cui si è mascherato. Mentre era al liceo ha riferito di aver partecipato truccato a una gara di talenti cantando ‘Day O’, nota canzone jamaicana interpretata dal cantante afroamericano e attivista per i diritti civili Harry Belafonte: «Mi dispiace profondamente di averlo fatto», ha detto.

Una foto che arriva a ridosso delle elezioni di ottobre, dove Justin Trudeau cerca la riconferma come primo ministro. Ma l’ipotesi di un secondo mandato sembra in salita. Già a febbraio il premier era finito in un grosso scandalo a causa delle pressioni fatta all’allora procuratore generale Jody Wilson-Raybould affinché favorisse una società petrolifera del Quebec, la SNC-Lavalin, collegata da anni al Partito Liberale di Trudeau e coinvolta in tangenti per 47.7 milioni di dollari all’ex rais libico Muammar Gheddafi.

