Caso Cucchi, il pm: «Scientifico depistaggio per portare a processo altre persone» – La diretta

Via alla requisitoria nel processo per la morte del giovane geometra romano. La parola al magistrato che ha dato una svolta all’inchiesta

Si è aperta la requisitoria del pm Giovanni Musarò, l’atto conclusivo del processo per lesioni ed omicidio preterintenzionale, oltre che per falso, nei confronti di cinque carabinieri, tutti coinvolti a vario titolo nella morte di Stefano Cucchi, avvenuta dieci anni fa.

Nell’aprire la discussione, il pm ha prima di tutto criticato la gestione del primo processo, quello che vide sul banco degli imputati agenti della penitenziaria e medici dell’ospedale Sandro Pertini e si concluse con l’assoluzione degli agenti.

10:39 – 20 settembre -

Quel processo, ha detto il magistrato è stato «un processo kafkiano, frutto di uno scientifico depistaggio, iniziato con un verbale d’arresto falso, sottoscritto dal maresciallo Mandolini».

Il dibattimento vedeva «gli attuali imputati seduti all’epoca sul banco dei testimoni, con cateteri applicati a Cucchi per comodità e fratture lombari non viste apposta da famosi ‘professoroni’. Tutto ciò non è successo per sciatteria, ma per uno scientifico depistaggio cominciato la notte tra il 15 e il 16 ottobre del 2009 alla stazione Appia dei carabinieri, quando il ragazzo venne arrestato».

10:51 20 settembre -

Il pm in aula, Giovanni Musarò – foto Open

Anche se il dibattimento è iniziato solo nel 2017 è dal 2014 che le indagini raccolgono elementi contro i carabinieri, sebbene inizialmente in termini molto generici. Il primo a parlarne è stato un detenuto di Rebibbià, Lainà, che ha passato con Stefano Cucchi la sua unica notte in carcere: «Gli chiesi chi l’aveva conciato così, mi disse che erano stati i carabinieri che si erano proprio divertiti. Pure a me m’hanno massacrato ma mai a quel livello. A quel livello deve essere stato un folle o più folli o una persona senza scrupoli»