Caso Cucchi, le richieste del pm: «18 anni ai carabinieri accusati del pestaggio»

Richieste di pena pesanti quelle avanzate dal pm Giovanni Musarò, titolare delle due nuove inchieste sulla morte di Stefano Cucchi (la prima è quella attuale, che entro novembre andrà a sentenza, l’altra è quella sui depistaggi che hanno caratterizzato il processo finora che inizierà a metà novembre).

Pene «non esemplari ma giuste» ha detto il magistrato concludendo, per i carabinieri accusati di omicidio preterintenzionale, come per il falso. Le circostanze attenuanti generiche, ha spiegato Musarò, non vanno applicate a nessuno, neppure a Tedesco – testimone fondamentale per l’accusa che, nel 2011, ha accusato gli agenti della penitenziaria.

L’omicidio

Gli imputati di omicidio preterintenzionale rischiano pene di anni:

Raffaele D’Alessandro 18 anni

Alessio Di Bernardo 18 anni

Francesco Tedesco esce invece dall’accusa relativa al pestaggio (ma dal falso). Tedesco è stato considerato in posizione diversa visto che, nel corso di un interrogatorio a fine 2018, ha deciso di accusare i colleghi ammettendo il pestaggio. Ma prove contro di lui non ce ne erano in ogni caso, ha detto Musarò.

Il falso

Le richieste per i due accusati di falso sono comunque pesanti, tanto per il comandante di stazione Mandolini che per il collega Tedesco, per il falso:

Roberto Mandolini, 8 anni di reclusione

Francesco Tedesco, 3 anni e 6 mesi

Il maresciallo Mandolini, all’epoca dei fatti comandante della stazione Appia, induce tanti dei colleghi a fare falsi, ha sottolineato il magistrato. E lui stesso ne commette molti, incluso l’ultimo. aver definito Cucchi «senza fissa dimora» perché così restasse in carcere.