M5s, la lista dei candidati a capogruppo alla Camera. Ancora una settimana per il Senato

C’è l’elenco di chi si prepara a prendere il posto di D’Uva a Montecitorio. Per chi succederà a Patuanelli c’è tempo fino al 30 settembre

Sono undici i candidati ufficiali a capogruppo di M5s alla Camera. Si tratta di Emanuela Corda, Sebastiano Cubeddu, Gianfranco Di Sarno, Leonardo Donno, Paolo Giuliodori, Anna Macina, Pasquale Maglione, Marco Rizzone, Francesco Silvestri, Raffaele Trano e Giorgio Trizzino.

Il termine era fissato per le 21 del 24 settembre e ora, stando alla procedura approvata dai deputati grillini, nei prossimi giorni i candidati dovranno indicare una squadra per il direttivo del gruppo stesso, che poi verrà votata.

A palazzo Madama

Al Senato voterà il nuovo capigruppo in due giorni, l’8 e il 9 ottobre. Come è stato comunicato ai senatori, il termine per la presentazione delle autocandidature è stato fissato al 30 settembre alle 13. Mentre entro mercoledì 2 ottobre alle 13 gli stessi candidati dovranno proporre i componenti della squadra del direttivo, precisando il vice, i tre segretari e il tesoriere.

La votazione, dunque, avrà inizio durante la riunione del gruppo prevista per martedì 8, all’interno della stessa i candidati capigruppo potranno esporre i loro intenti. La votazione resterà aperta con una urna fisica nell’ufficio lavori aula sia martedì 8 che mercoledì 9 fino alle 14. Lo spoglio, infine, avrà inizio immediatamente.

