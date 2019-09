Sondaggio Swg: per gli elettori grillini Di Battista e Grillo sono l’anima del M5s, Di Maio e Fico «hanno tradito i valori»

Per gli elettori grillini la vera anima del Movimento sono Alessandro Di Battista e Beppe Grillo, mentre Luigi Di Maio e Roberto Fico sono coloro che ne hanno tradito i valori. Lo rivela un sondaggio speciale Swg: Gli elettori M5s e i loro leader.

Alla domanda “Chi rappresenta la vera anima del M5s?”, il 34% degli elettori grillini ha risposto Alessandro Di Battista, il 30% Beppe Grillo. In ogni caso, sia per chi vota M5s sia per chi vota altri partiti il capo politico del Movimento, Luigi Di Maio, non ne rispecchia i valori.

Anzi, Di Maio sarebbe colui che più si è allontanato dal vero spirito del M5s. Lo pensa il 27% degli elettori totali, il 21% di quelli grillini. Ma per l’elettorato del M5s chi ha tradito di più è stato Roberto Fico. Lo pensa il 26% degli elettori.

Una notizia per Luigi Di Maio che arriva nel giorno dell’attacco dei senatori grillini che hanno chiesto di rivedere i poteri del capo politico del Movimento, definendoli «eccessivi e non in linea con i valori del M5s».

