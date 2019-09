Sondaggio Swg, Lega in brusca discesa. E mentre il Pd regge, Italia viva frena

Il partito di Matteo Salvini perde 0.8 punti percentuali. In calo anche il gruppo di Matteo Renzi

L’ultimo sondaggio Swg diffuso dal TgLa7 mostra il calo della Lega, che rispetto al 23 settembre scorso ha perso l’0,8% assestandosi su un 32,8%. Scende anche Italia Viva. Il neo partito di Matteo Renzi passa in una settimana dal 5,4% al 4,9%. Perde consensi anche il Movimento 5 stelle, che scende sotto il 20%. Stabile, invece, il partito democratico fermo al 19.4%.

A crescere è invece Fratelli d’Italia che guadagna un 0,6% rispetto a sette giorni fa, passando dallo 6,7 al 7,3%. Invariato invece il dato per Forza Italia che rimane attorno al 5%. Nella settimana dello sciopero globale per il clima, dopo le manifestazioni avvenute in tutta Italia, mantengono il loro livello di consensi anche i verdi con il 2% di preferenze.

“Cambiamo!”, il nuovo partito di Giovanni Toti, uscito da Forza Italia, scende di 0.3 punti percentuali, così come Più Europa che perde uno 0.1.

