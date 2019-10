Sondaggio Youtrend, stabile Italia Viva. E il Pd paga ancora il conto della scissione – I dati

Passate le oscillazioni dell’esordio, Italia Viva di Matteo Renzi mantiene il 4,3% dei consensi, secondo l’ultimo sondaggio di Youtrend per Agi. Continua invece a perdere terreno il Partito democratico, in calo di un punto percentuale e ora al 20,1%.

In flessione anche il M5s al 19,8% (-0,4%) così come la Lega al 31,8% (-0,3%), che comunque resta il primo partito. Cresce intanto Fratelli d’Italia dello 0,6%, toccando quota 7,8%, mentre resta sostanzialmente stabile Forza Italia al 6,6% perdendo solo lo 0,1% in una settimana.

In calo +Europa al 2,1% (-0,8), La Sinistra al 2,2% (-0,4), piuttosto stabili i Verdi 1,7% (+0,1). Per quanto riguarda le aree del Parlamento, la maggioranza di governo è al 46,4% (-0,6), con un’opposizione di centrodestra al 47,6 (+0,1).

Le coalizioni

In discesa l’opposizione di centrosinistra al 2,1% (-0,8). Rispetto alle Politiche del 2018 il Centrodestra è stabile al 47,5%, il Centrosinistra in calo al 26,5% (-0,5). Scendono anche M5S, 19,8% (-0,4), e LeU, 2,2% (-0,4). Altri 4,0% (+1,3).

Leggi anche: