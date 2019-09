Due forti scosse di terremoto a Istanbul, gente in strada. Cade minareto di una moschea

Un’altra scossa di terremoto di magnitudo 5.7 è stata avvertita a Istanbul attorno alle 14 di oggi 26 settembre, con epicentro nel Mar di Marmara. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Anadolu, al largo di Silivri.

Secondo il sito del quotidiano Sabah, la scossa ha provocato «momenti di panico» in città, ma non si segnalano al momento danni a persone o cose.

Già due giorni fa un terremoto di magnitudo 4.7 era stato registrato nella provincia della metropoli sul Bosforo ma non aveva provocato vittime o danni. Istanbul e la regione di Marmara sono considerate ad alto rischio sismico per la presenza della faglia nord anatolica.

M5.7 #earthquake (#deprem) strikes 66 km W of #İstanbul (#Turkey) 25 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/XWpz0MCqHX