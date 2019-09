Nuova bufera nel mondo della lirica: il tenore Vittorio Grigolo accusato di molestie. E la Royal Opera House lo sospende

Vittorio Grigolo, 42 anni, detto «il Pavarottino» perché esordì a fianco di Luciano Pavarotti a soli 13 anni, è stato sospeso dal suo incarico di tenore dalla Royal Opera House di Londra.

Le accuse, che per ora rimangono tali e saranno da dimostrare, si riferiscono a un episodio avvenuto lo scorso 18 settembre, mentre Grigolo si trovava a Tokyo, in Giappone, per un tour della compagnia teatrale britannica: Grigolo è accusato di presunte molestie sessuali ai danni di una corista.

La vicenda, trapelata tramite la Bbc e altre testate inglesi, ha dato il via anche a una «immediate investigation» annunciata proprio dalla Royal Opera House. I giornali hanno raccontato che Grigolo avrebbe palpeggiato una cantante appena terminata una replica del Faust di Charles-Francois Gounod, a sipario abbassato, e che alcuni testimoni che si trovavano sul palco con loro avrebbero assistito alla scena.

La notizia arriva in coda a quella che qualche settimana fa ha visto invece protagonista un altro “big” della lirica, Placido Domingo. L’uomo è stato infatti accusato da 11 donne di averle molestate sessualmente e di avere avuto con loro comportamenti inappropriati.

Chi è Vittorio Grigolo

Artista di fama mondiale, Vittorio Grigoglo, ha collaborato negli anni con diversi teatri e istituzioni. Nella passata stagione ha avuto anche una parentesi televisiva, cimentandosi come “coach” del programma Amici di Maria De Filippi in coppia con Ricky Martin.

Nel 2015, in un’intervista a Vanity Fair, il tenore si era definito, sia pure scherzosamente, dipendente dal sesso, dichiarando: «Sono un drogato di sesso, amo le donne mature, quelle vere, il sesso è un bisogno fisico».

In seguito alle recenti accuse ai danni del cantante, il direttore generale del Met Peter Gelb ha anche cancellato i contratti di Grigolo. Al contrario il Teatro “Alla Scala” ha confermato le date di ottobre (1, 4, 7 e 10 ottobre) della rappresentazione Elisir d’amore di Gaetano Donizzetti.

In copertina: Vittorio Grigolo | Credit: Ansa Foto

