Condannata per diffamazione Sandra Muller, fondatrice del #metoo francese

Sandra Muller, giornalista e fondatrice di #BalanceTonPorc, il movimento francese derivato dal #metoo americano, è stata condannata per diffamazione. La donna dovrà pagare 20mila euro di danni a Eric Brion, l’uomo che lei aveva accusato di molestie sessuali nel 2017.

" Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit" Eric Brion ex patron de Équidia #balancetonporc — Sandra Muller (@LettreAudio) October 13, 2017

Muller, nell’ottobre 2017, aveva pubblicato sui social network nome e il cognome di Brion, all’epoca direttore della rete tv Equidia, accusandolo di averla molestata sessualmente durante una serata a Cannes nel 2012, dando così il via al movimento #balancetonporc.

Secondo l’avvocato difensore della donna, Francis Szpine, si tratta di una «condanna sconvolgente e fuori dal tempo». Muller, invece, si è detta «delusa, ma determinata a continuare la battaglia».

Il ritiro di Placido Domingo dal Met di New York

La sentenza arriva a poche ore da un altro caso sempre legato al Metoo: il ritiro dal palco della Metropolitan Opera di New York del tenore spagnolo Placido Domingo, dove avrebbe dovuto portare in scena il Macbeth di Giuseppe Verdi. La decisione di non andare in scena è legata alle accuse di molestie sessuali avanzate da decine di donne nei confronti del tenore.

«Mentre si discute in maniera così forte sulle recenti accuse su di me, e io sono preoccupato del clima in cui le persone vengono condannate senza processo, dopo un’attenta riflessione credo che la mia presenza in questa produzione del Macbeth potrebbe distrarre dal duro lavoro dei miei colleghi in scena e dietro le quinte», ha comunicato il tenore in una nota.

«Ho chiesto quindi di potermi ritirare e ringrazio il Met per aver accolto la mia richiesta – continua il tenore -. Sono felice del fatto che, a 78 anni, ho avuto la possibilità di interpretare questo fantastico ruolo nelle prove generali del Macbeth, che considero la mia ultima performance sul palco di Met».

