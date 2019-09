Instagramdown per due ore: la psicosi degli utenti su Twitter

Il malfunzionamento dell’app è iniziato intorno alle 15 ed è proseguito per circa due ore

Instagram continua ad avere problemi e a scatenare il panico tra i suoi utenti. Dopo i malfunzionamenti dei giorni scorsi, l’app di foto e video di Mark Zuckerberg ha smesso di funzionare in Italia a partire dalle 15, come segnalato da Downdetector.

E per avere la certezza che non si trattasse di un problema del proprio telefono o della rete, come da consuetudine, gli utenti si sono riversati su Twitter, esprimendo ironicamente la propria contrarietà. Il social ha ripreso a funzionare correttamente intorno alle 17, quando l’hashtag #Instagramdown era secondo in trending topic su Twitter.

Da Cristiano Malgioglio a Luciana Littizzetto, la raccolta dei tweet più divertenti nelle due ore in cui si è consumata la “psicosi” da #Instagramdown.

Ogni volta la stessa storia:

-Instagram non va

-Spegni e accendi il WiFi ma ancora non va

-Passi ai dati mobili ma tutto è fermo

-entri in una fase di disperazione e depressione

– corri su twitter

#instagramdown pic.twitter.com/JICBGKHp7H — Chia (@Chia78144939) September 27, 2019

Io che corro su Twitter per vedere se Instagram è in down o se sono io il problema:#instagramdown pic.twitter.com/LV6qi4tiLI — Vittoria (@bennetslife) September 27, 2019

Io che lascio Instagram per andare su Twitter per avere conferma dell'instagram down. #instagramdown pic.twitter.com/KbjqqvghQb — Madame Angelin ❌ (@Angelo_Monster) September 27, 2019

*Instagram non va*

Io che corro su Twitter per vedere se c’è l’ #instagramdown : pic.twitter.com/HEiOgiOynl — Marco (@marzialitos) September 27, 2019

Cosa faremmo durante gli #instagramdown se non ci fosse Twitter?? pic.twitter.com/PeP2PdQmGj — Claire 🦄🌸 (@clairecolella3) September 27, 2019

Ma esattamente quelli che non hanno twitter durante l’#instagramdown , come fanno esattamente? pic.twitter.com/JZA5yekinR — sara; good vibes☁️ (@saravignudini) September 27, 2019

#instagramdown devo dire che mi mancava pic.twitter.com/vLtcVXd2R5 — NUZMAN ⚜️ i miss teen wolf (@INLOVEWITHDS) September 27, 2019

Chissà che oltre al numero di like eliminino anche quest’app che sta raggiungendo il massimo del cringe. #instagramdown pic.twitter.com/av1ruBqhHy — Mattia Cecchinato (@mattiacechinato) September 27, 2019

quando ti fai tutti dei calcoli su qual è il momento migliore per postare un video su instagram e un minuto dopo #instagramdown pic.twitter.com/qjiVgClVNB — duemilaquarantasei (@2mila46) September 27, 2019

