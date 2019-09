Filippo Tortu nella storia dell’atletica leggera: è il primo italiano in 32 anni alle finali mondiali dei 100 metri – Il video

Filippo Tortu, 21 anni, si è qualificato per la finale dei 100 metri dei Mondiali di atletica a Doha, in Qatar, piazzandosi al terzo posto nella sua batteria di semifinale, con il tempo di 10″11.

L’atleta delle Fiamme Gialle ha staccato il pass per la finale qualificandosi terzo nella sua batteria della semifinale, dietro Simbine e Hughes, due possibili candidati al podio, e con l’ottavo tempo tra tutti i finalisti.

#atletica Filippo Tortu è in #FINALE nei 100 metri ai Mondiali di #Doha2019!!! terzo in semifinale con 10.11 (+0.8) (foto Colombo/FIDAL) 🇮🇹🇮🇹🇮🇹



NEWS ▶️ https://t.co/cpMnsS8uP6 pic.twitter.com/TLZPa9PCMw — Atletica Italiana (@atleticaitalia) September 28, 2019

Il velocista italiano, nonché primatista dei 100 metri con il record di 9″99, è il primo atleta azzurro che, dopo 32 anni, è riuscito a conquistare una finale mondiale nei 100 metri. L’ultimo fu Pierfrancesco Pavoni che nel 1987, a Roma, si dovette arrendere per un infortunio muscolare.

«Oggi c’era da tirare fuori le palle ed è quello che ho fatto – ha dichiarato Tortu dopo la gara -. Ieri non era andata bene ma bisognava qualificarsi, oggi sentivo una carica diversa».

«Ho fatto quello che dovevo fare, ho corso rilassato per i cavoli miei, alla fine mi sono buttato come faccio sempre e oggi per qualche millesimo vado a farmi la finale. Non ho parole, ringrazio la mia famiglia: ora devo recuperare le energie per fare la finale», ha chiosato infine l’atleta. L’appuntamento con la finale è atteso per le 21.15.

Credits video: Twitter / @Sports1Bam

Leggi anche: