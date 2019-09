Silvia Romano è ancora viva, ma sarebbe stata costretta a sposarsi. Le indiscrezioni de “Il Giornale”

Silvia Romano, la cooperante italiana rapita in Kenya il 20 novembre 2018, è viva, ma sarebbe stata costretta dai rapitori «all’islamizzazione e al matrimonio islamico». A riferirlo è Il Giornale, che cita fonti dei servizi segreti italiani, relative al caso della volontaria rapita in Kenya il 20 novembre 2018 e di cui si sono perse le tracce.

Secondo quanto riferito dal quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, che riporta fonti dell’intelligence italiana, gli uomini che stanno tenendo in ostaggio la cooperante italiana stanno altresì operando nei suoi confronti «una sorta di lavaggio del cervello, una manovra di pressione psicologica» che punterebbe «a recidere i legami affettivi e culturali con la sua patria d’origine».

Le informazioni più recenti parlerebbero anche di un «matrimonio forzato con un uomo legato all’organizzazione che la tiene in ostaggio». Forse un modo per tenerla nascosta, o forse ancora un modo per inflazionare il prezzo del riscatto che il governo italiano sarebbe disposto a pagare per la sua liberazione.

Tuttavia, come evidenzia Il Giornale, il fatto che «le notizie sul matrimonio imposto alla ragazza siano arrivate sino ai nostri 007 significa che una sorta di canale si è riusciti ad attivarlo».

Sullo stesso tema: