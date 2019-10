Juve, stasera occhio a Havertz: giocatore (e studente) modello

Per fare 33 come Raul, e segnare ad altrettante squadre in Champions League, Cristiano Ronaldo (a oggi 32 ‘vittime’ al pari di Messi) deve passare sul Bayer Leverkusen, mai incrociato in carriera, e sul suo talento: Kai Havertz, quattordici anni meno del portoghese e studente modello. Il che non deve guastare mai.

Il compito in classe

Un predestinato, per molti, questa mezz’ala tuttofare ligia al dovere e ai compiti. Bravissimo a scuola, sul banco e in campo, il giovane Kai ha addirittura chiesto e ottenuto di saltare due anni fa una trasferta contro l’Atletico Madrid per poter sostenere un compito in classe. Superato a pieni voti, come gli avversari in campo. Mamma e papà non hanno voluto sentire ragioni.

Il 10 col 29

Mezzala, si diceva. Riduttivo. Havertz è un 10 prestato al centrocampo, anche se gioca con il 29 sulle spalle. Può fare tutto, dal centrale di mediana al trequartista. L’anno scorso 17 gol, più che un discreto bomber di quasi 190 cm. Piede sinistro. Un po’ Ozil, un po’ Ballack dicono di lui.

E di strada per sostenere i paragoni il ragazzo, che studiava in macchina durante i 200 km che separavano casa dal campo sportivo, ne ha già fatta. Con risultati brillanti. Dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Valutazione? 90 milioni di euro. Tutto a prendere appunti, ma il primo della classe, nella corsa all’Atletico incursore del Leverkusen, è il Bayern Monaco. Che avrebbe già strappato una promessa alla… promessa per eccellenza del calcio tedesco.

Foto di copertina Ansa

Leggi anche: