La “profezia” di Banksy sul parlamento inglese popolato da scimpanzé: asta record per “Devolved Parliament”

Era il 5 ottobre 2018 quando Banksy beffò e stupì il mondo dei collezionisti d’arte (e non) innescando l’autodistruzione della tela raffigurante La ragazza col palloncino (Girl with Balloon, ndr), non appena l’opera venne battuta all’asta da Sotheby’s per 1,2 milioni di euro.

E a un anno di distanza, Banksy torna a essere protagonista di una nuova vendita a gara nella casa d’aste Sotheby’s di Londra, esattamente nella stessa sala, non distante dalla sede del Parlamento britannico ritratta nell’opera.

“Devolved Parliament” potrebbe valere oltre 2 milioni di dollari

A poche ore dall’apertura a sorpresa del distopico e inaccessibile show-room Gross Domestic Product, e in pieno caos Brexit, il mondo dell’arte resta con gli occhi puntati (e il portafoglio aperto, per chi può permetterselo) verso la sessione d’asta di Devolved Parliament, la tela di 4,46 x 2,67 metri che potrebbe valere tra gli 1,9 e i 2,5 milioni di dollari.

Cifre da capogiro, che rappresentano tuttavia una stima di base che potrebbe portare a superare il top price di un’altra opera dell’artista. Il record assoluto è attualmente detenuto dagli 1,87 milioni di dollari offerti per Keep it spotless (2007), venduto all’asta da Sotheby’s a New York nel 2008.

Keep it spotless, Banksy, 2007

«Banksy è il Voltaire moderno»

Il responsabile europeo di arte contemporanea di Sotheby’s Alex Branczik ha più volte dichiarato che Banksy rappresenti il «Voltaire moderno».

«Indipendentemente da dove ci si ponga rispetto al dibattito sulla Brexit – ha proseguito Branczik – non v’è dubbio che questo lavoro sia molto più calzante ora di quanto non lo sia mai stato in precedenza».

«Lo street artist ha catturato livelli imprevedibili di caos politico che non fanno altro che confermare Banksy come il più polemico autore di satira del nostro tempo», ha chiosato il curatore di Sotheby’s.

La genesi di Devolved Parliament

Devolved Parliament, il cui nome gioca sulla doppia lettura di Parlamento «decentrato» o «involuto», è divenuto di estrema attualità a ben 10 anni dalla sua creazione grazie alla Brexit, e ritrae i membri della camera dei Comuni inglese sotto forma di scimpanzé.

L’opera fu originariamente dipinta nel 2009 per la mostra monografica dello street artist nella sua città natale, Bristol. Dopo l’esposizione, l’opera venne acquistata da un collezionista privato che l’ha resa al Bristol Museum a inizio 2019.

Banksy stesso aveva commentato la riproposizione del dipinto collegandola al processo di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (originariamente prevista per il 29 marzo 2019). Il museo negò tale interpretazione, riconducendo la scelta espositiva alle celebrazioni del decennale della mostra del 2009.

«Ridete ora, ma un giorno saremo noi al potere»

«Ridete ora – aveva scritto Banksy commentando la riproposizione di Devolved Parliament al Bristol Museum – ma un giorno nessuno sarà al comando», («Laugh Now but one day no-one will be in charge», ndr).

Una frase che rovescia un’altra sua opera, risalente al 2002, con protagonista uno scimpanzé ritratto con un cartello al collo: «Ridete ora, ma un giorno saremo noi al potere» («Laugh Now but one day we´ll be in charge», ndr).

«Laugh Now but one day we´ll be in charge», Banksy, 2002

Questo capovolgimento di prospettiva potrebbe esser la spia (o la conferma dell’autenticità delle modifiche) di qualche possibile modifica apportata all’opera che oggi andrà all’asta, anche perché la tela, nel frattempo, risulta esser stata palesemente modificata.

La tela modificata: un preludio per una nuova sorprendente performance?

Rispetto al dipinto originale le luci sono scomparse, rendendo l’atmosfera dell’aula più cupa. Sul lato sinistro della più recente versione, c’è uno scimpanzé che tiene una banana rivolta verso il basso, mentre originariamente era rivolta verso l’alto. Osservando la tela da più vicino, si possono notare altri piccoli dettagli modificati nelle espressioni degli scimpanzé.

In alto: Devolved Parliament, Banksy, 2009. In basso: Devolved Parliament, Banksy, 2019

Ma questi ed altri dettagli non son stati riportati nella scheda ufficiale del catalogo di Sotheby’s, che comunque ha confermato che le piccole modifiche siano state apportate da Banksy stesso. E chissà che queste nuove piccole modifiche non siano altro che il preludio di un nuovo colpo di scena durante l’asta di Devolved Parliament.

