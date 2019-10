Regno Unito, ricompensa da 100 mila sterline per chi trova il water d’oro di Cattelan

Qualche settimana fa – il 14 settembre-, una delle opere di Maurizio Cattelan, il water d’oro 18 carati firmato e che era esposto nel Blenheim Palace a Woodstock nell’Oxfordshire, nel Regno Unito, era stato rubato nella notte.

Ora, una ricompensa di 100.000 sterline – circa 112.000 euro – è stata offerta a chiunque riesca a ritrovare la toilette d’oro massiccio. Le condizioni per aggiudicarsi il bottino – messo in palio dalla compagnia assicurativa Fine Art Specie Adjusters – sono che la toilette deve ritornare indietro e ci deve essere un arresto nell’ambito dell’indagine. «Dobbiamo essere molto cauti a non pagare i cattivi», ha spiegato Philip Austin alla Cnn.

L’annuncio della “taglia” è stato dato dopo che la polizia ha diffuso immagini dalle telecamere di sorveglianza di un veicolo che ritiene sia coinvolto nel furto: l’auto identificata è una Golf che, però, non è mai stata più ritrovata.

Per adesso due persone sono state arrestate e successivamente rilasciate: un 66enne, sospettato del furto, è fuori su cauzione, mentre un 35enne accusato di aver collaborato al colpo è ancora sotto indagine.

La toilette era una delle attrazioni principali di una mostra di opere di Cattelan che aveva aperto due giorni prima a Blenheim Palace, patrimonio dell’umanità dell’Unesco nonché luogo di nascita di Winston Churchill.

