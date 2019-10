Un altro devastante incendio in Francia: in fiamme un incubatore start-up – Video

Nuovo impressionante incendio stamattina in Francia, due settimane dopo quello della fabbrica “Seveso” a Rouen, nel nord: ad andare in fiamme sono alcuni stabilimenti industriali riconvertiti in “incubatore” di start-up a Villeurbanne, alla periferia di Lione. Lo stabilimento riunisce oltre 55 start-up, per lo più operanti nel settore della robotica, della realtà aumentata, dell’e-commerce e del design. Si ignora, al momento, la natura dei materiali presenti sul sito.

Important incendie en cours rue bel air VILLEURBANNE, nombreux moyens du @SDMIS69 sur place, envoyez le secteur #villeurbanne pic.twitter.com/48jFZdEuUt — SDMIS 69 officiel (@SDMIS69) October 8, 2019

#Incendie à #Villeurbanne

Plus de 100 sapeurs-pompiers et 30 engins du @SDMIS69 sont sur site. Le site n’est pas un SEVESO. Aucune mesure de confinement nécessaire. pic.twitter.com/jxzqMioPtV — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 8, 2019