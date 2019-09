Francia, incendio in un impianto chimico a Rouen, evacuate 500 persone

Un enorme incendio è divampato verso le 3 del mattino di oggi, 26 settembre, in un impianto chimico della società Lubrizol a Rouen, in Francia. La causa dell’incidente è ancora sconosciuta, mentre le fiamme e il fumo sono visibili a chilometri di distanza. Per ora, sembra che non ci siano vittime.

Sono state evacuate 500 persone dalle aree circostanti e sono stati impiegati più di 130 vigili del fuoco, che non sono ancora riusciti a controllare le fiamme. Le scuole rimarranno chiuse il 26 settembre e a tutti gli abitanti dei 12 comuni dell’area è stato chiesto di rimanere in casa, nonostante le prime analisi non abbiano rivelato alcuna tossicità acuta, a quanto affermato dalla prefettura della Regione.

L’impianto della ditta, che produce additivi per lubrificanti, era classificato «a rischio». La normativa europea impone infatti alle aziende di dichiarare la pericolosità di ogni struttura produttiva in base ai materiali che utilizza. La norma è chiamata «Seveso» in riferimento al disastro avvenuto del 1976 nel paesino del milanese.

Dinguerie à Rouen cette ville elle vas sauté pic.twitter.com/QYslX674Qv — Lau’ (@Lau_dwle) September 26, 2019

Nel 2013, una fuga di gas nella stessa fabbrica aveva causato una vera e propria crisi sanitaria: un odore nauseabondo si era diffuso nell’area circostante, fino a raggiungere addirittura la Regione di Parigi e il sud dell’Inghilterra.

Leggi anche: