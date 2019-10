Lapo Elkann contro Salvini: «Non mi piace, è distruttivo». E sulla tragedia di Lampedusa: «Vergognoso che non ci fossero le istituzioni»

«Trovo abbastanza vergognoso che nessuna delle istituzioni fosse presente a Lampedusa per la tragedia di migranti che si è consumata: da italiano mi intristisce, noi paghiamo i politici e loro devono essere presenti». Sono le parole di Lapo Elkann oggi a Palermo per la firma di un protocollo tra la Fondazione Laos e la Croce Rossa siciliana.

E, a proposito di politici: «Non mi piace l’atteggiamento di Salvini. Non sono salviniano e non amo il suo comportamento perché temo sia distruttivo e non costruttivo. Penso», dice Elkann parlando con i giornalisti, secondo quanto riportato dall’Agi,«che tutto si possa fare e si possa dire e ognuno può aver le proprie opinioni. Ma la realtà dei fatti è che quello serve non è un no o un sì, ma un processo di costruzione. Se guardiamo alla Francia, ad esempio, lì c’è un grave problema di integrazione. Quindi non è un problema siciliano o italiano, ma europeo che va affrontato in Europa».

Pronta la replica dell’ex ministro attraverso il suo ufficio stampa. «Da Lapo Elkann dichiarazioni stupefacenti», dice Matteo Salvini.

I “migranti”

«Oggi con Croce Rossa Italiana vogliamo sviluppare progetti rivolti agli italiani, ma anche ai nuovi italiani», racconta ancora Elkan. «La parola migranti, infatti, non mi è mai piaciuta: ricordo che quando gli italiani andarono in America eravamo migranti anche noi».

«Come Laps siamo estremamente contenti di lavorare con Cri – ha proseguito Elkann – ma ricordo che non sono il primo Agnelli a farlo, la prima fu mia zia Susanna che si impegnò durante la seconda guerra mondiale aiutando i feriti. Per me è un onore essere qui a stringere questo accordo in Sicilia».

In copertina Lapo Elkann interviene alla 3/a edizione del convegno nazionale Sos Dislessia dal titolo “Guardare, provare, imparare. Dai neuroni a specchio alla didattica a scuola” presso chiesa del Santo Volto, Torino, 6 aprile 2018. ANSA/Alessandro Di Marco

Leggi anche: