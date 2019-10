Il centrodestra si ricompatta. Berlusconi: «Forza Italia aderisce alla manifestazione della Lega il 19»

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi appoggia Matteo Salvini nella sua lotta contro il governo M5s-Pd. «Forza Italia aderirà alla manifestazione contro le politiche del Governo convocata per il 19 ottobre prossimo in piazza San Giovanni a Roma. Il presidente Silvio Berlusconi invita iscritti, simpatizzanti ed elettori a partecipare alla manifestazione (organizzata dalla Lega di Matteo Salvini, ndr) con gli altri partiti del centro-destra. Sarà presente sul palco una delegazione di Forza Italia» ha spiegato il Cavaliere.

«La politica economica del Governo, come emerge dalla nota economica del Def – ha aggiunto Silvio Berlusconi – desta grande preoccupazione. Colpirà negativamente famiglie e imprese, porterà l’Italia nuovamente nella spirale della recessione. Anche per questa ragione Forza Italia aderirà alla manifestazione contro le politiche del governo convocata per il 19 ottobre».

Foto in copertina: Angelo Carconi per Ansa

