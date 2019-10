Siria, l’esercito turco avanza oltre il confine. L’ombra dei gruppi jihadisti usati contro i curdi

Continua l’operazione turca nel nord-est della Siria. Ankara annuncia di aver espugnato il centro di Ras al-Ayn, città di confine chiave nella Siria nord-orientale: si tratterebbe dell’avanzamento più significativo, scrive l’Associated Press, dall’inizio delle sue operazioni transfrontaliere contro i combattenti curdi siriani.

Il centro residenziale di Ras al-Ayn è stato preso sotto controllo attraverso le operazioni di successo nella parte orientale dell’Eufrate (Fiume), twitta il ministero della Difesa turco.

As part of the successful operations being conducted in the framework of Operation Peace Spring, the town of Rasulayn, located east of the Euphrates, has been brought under control. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2019

Una nota ufficiale che viene però smentita immediatamente dalle autorità curde: «Ras Al-Ayn sta ancora resistendo e i combattimenti sono in corso», spiega un funzionario delle forze democratiche siriane a guida curda.

Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, un osservatorio sulla guerra appartenente all’opposizione e con base in Gran Bretagna, le truppe turche sono entrate in città e i combattimenti sono ancora in corso. Coperti dall’artiglieria e da alcuni attacchi aerei turchi, l’esercito turco e le forze di opposizione siriane alleate avanzano – scrive ancora l’Ap – nei villaggi intorno a Tal Abyad e Ras al-Ayn.

Non ci sarebbero state vittime dopo l’attacco turco lanciato su Kobane, dove si trovano le truppe americane, ma nei rapporti tra Ankara e Washington questo episodio porta nuove tensioni, visto che già sulla versione dei fatti si è consumato un altro scontro.

Gruppi jihadisti contro i curdi

Contro i curdi, nella guerra intrapresa contro le Unità di protezione del popolo curdo siriano, o YPG, considerate una minaccia per i suoi legami con l’insurrezione, la Turchia starebbe usando proprio gruppi jihadisti.

A provarlo, le foto scattate dagli stessi miliziani. L’Esercito siriano nazionale (National Syrian Army, Nsa) che combatte al fianco di Ankara, scrive Repubblica, è composto da decine di brigate e battaglioni per un totale di 25mila uomini – a detta dei comandi dell’Nsa. Tra loro, anche Ahrar Al Sharqiyal, ovvero gruppo di ribelli siriani armati del Governatorato di Deir ez-Zor, di ideologia nazionalista e islamista, fondato da alcuni fuoriusciti di Al Nusra tra cui Abu Maria Al Qahtani. Gruppo accusato, scrive ancora Repubblica, di essersi alleati con l’Isis, e di aver aiutato i terroristi europei a raggiungere da Est le sue roccaforti.

#RASALAYN



National Syrian Army captured a Humvee inside Ras Al Ayn, America has been backing these communist terrorist for a long time now with equipment, vehicles, missiles and who knows more. Time to end the American imperialist project in the region. pic.twitter.com/msoV8svyFY — Juhayman (@JuhaymanH) October 12, 2019

Sono le immagini postate sul profilo Twitter ArabBaathist a seguire i ribelli in territorio curdo. «Ahrar al-Sharqiya è il primo gruppo a tagliare fuori l’autostrada M4 tra Al Hasakah e Aleppo, una delle maggiori rotte di approvvigionamento per i terroristi», si legge. E per «terroristi» qui si intendono i combattenti delle Unità popolari curde Ypg e Ypj: gli stessi che si sono opposti per anni all’Isis e che sono stati fondamentali nel sostegno alla Casa Bianca nello sconfiggere lo Stato islamico.

«Il ritorno e la rinascita dello Stato Islamico è uno dei maggiori rischi», aveva avvertito Claudio Locatelli, ex combattente nel Rojava e amico di Lorenzo Orsetti, scomparso a marzo per mano di Daesh. «Ci sono circa 70mila prigionieri collegati a all’Isis nelle nostre carceri in Siria, di cui 14.500 foreign fighters. Lo Stato Islamico nell’ottica di un’imminente battaglia diventerà secondario: i curdi non saranno in grado di gestire una guerra di aggressione contro la Turchia e i prigionieri jihadisti allo stesso tempo».

Foto Twitter/ArabBaathist

Leggi anche: