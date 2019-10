Non si può più dire “Alto Adige” o “altoatesino”, Bolzano sfida il Governo: «Impugnare questa legge sarebbe un affronto»

Le cartine appese alle pareti delle classi dovranno essere aggiornate dopo la decisione del Consiglio provinciale di Bolzano di cancellare le parole “Alto Adige” e “altoatesino” per legge.

Lo strappo dal vago sapore secessionista è stato votato con 24 voti a favore dai partiti Suedtiroler Volkspartei, Suedtiroler Freiheit e Freiheitlichen, mentre hanno deciso di astenersi i consiglieri di Pd, Verdi, Lega e Team Koellensperger. Unico ad opporsi è stato il consigliere di Fratelli d’Italia.

Dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale, l’unica parola corretta in lingua italiana per l’area a confine con l’Austria sarà “Provincia di Bolzano”, resiste invece l’indicazione in tedesco Suedtirol.

Partirà ora un gran lavorìo per sfornare nuove carte intestate e targhe, sempre se da Roma non arrivi la decisione di riportare Bolzano sui suoi passi. O almeno è quanto spera non accada il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher: «Credo che il Governo italiano non si permetterà di impugnare questa legge – ha detto durante il suo intervento in aula – l’impugnazione sarebbe un grave affronto, e comunque non ci sarebbero problemi davanti alla Corte costituzionale».

Carta alla mano, il presidente si sente al sicuro: «Il mio appello è di venirci incontro, io preferisco il termine “Sudtirolo”, ma nella Costituzione si parla di “Regione Trentino Alto Adige/Sudtirol” e di “Provincia autonoma di Bolzano”». Taglia corto invece il consigliere di L’Alto Adige nel Cuore, Alessandro Urzì, che ha detto quanto questi siano «atteggiamenti anti-italiani, non antifascisti».

