Brexit, accordo più vicino tra Ue e Regno Unito: le ipotesi sul nodo del confine con l’Irlanda

Ue e Regno Unito potrebbero essere a un passo dall’accordo sulla Brexit. Lo scrive il sito del Guardian citando fonti di Bruxelles e di Londra, secondo cui un testo potrebbe essere reso pubblico domani. Il premier Tory Boris Johnson avrebbe accettato di fare concessioni per sciogliere il nodo del confine irlandese, accettando qualche forma di controllo doganale fra l’Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito. Ma ottenendo la certezza che Londra e Belfast escano insieme dall’Ue e restino un territorio doganale unico.

Commentando le indiscrezioni del Guardian, un portavoce di Downing Street è rimasto prudente, parlando più genericamente di progressi. «I colloqui continuano e restano costruttivi, ma c’è ancora del lavoro da fare», ha tagliato corto.

Parole interpretate dall’agenzia Pa come un tentativo di ridimensionare le aspettative di una svolta proprio imminente. SkyNews da parte sua non esclude che, laddove la quadratura del cerchio non arrivi nelle prossime ore, l’Ue possa convocare a Bruxelles un ulteriore consiglio europeo straordinario sulla Brexit dopo quello in calendario per giovedì e venerdì prossimi, ma prima della data del 31 ottobre prevista sulla carta per l’uscita formale del Regno dal club dei 27, alla scadenza dell’ultima proroga concessa nei mesi scorsi.

Leggi anche: