Giappone: 70 persone uccise dal tifone Hagibis

Sale a 70 morti e 16 dispersi il bilancio (ancora provvisorio) del tifone Hagibis, che ha colpito il Giappone. Lo fa sapere la televisione pubblica Nhk, aggiungendo però che secondo le autorità governative, la cifra potrebbe aumentare nel corso dei prossimi giorni.

Il tifone ha anche portato alla cancellazione di tre partite della Coppa del Mondo di Rugby, ma un match fondamentale tra Giappone e Scozia è stato giocato. Il trionfo della squadra nipponica è stato dedicato a tutti coloro che sono stati colpiti dal tifone.

Typhoon #Hagibis made a direct hit on Tokyo, together with landslides, floods and an earthquake

-Most powerful storm for 60+ years

-Millions evacuating

-500mm of rain to fall on Tokyo in 24 hours, 700mm fell on Hakone in 48 hours

-Follows Typhoon Faxai which damaged 30,000 homes pic.twitter.com/OisyV811vp