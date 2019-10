Giappone, paura per l’arrivo del supertifone Hagibis: saltano le qualifiche di F1. Stop a treni e voli

Sale l’attesa in Giappone per l’arrivo del supertifone Hagibis, che già fatto saltare alcune partite di Coppa del mondo di rugby e le qualifiche del Gp di Formula 1. Sospesi in via precauzionale anche i servizi ferroviari e i voli.

Il tifone Hagibis è atteso entro domani 12 ottobre, ma già da oggi sono previste forti piogge che potrebbero mettere in crisi i collegamenti tra le città. I servizi di treni ad altissima velocità, gli Shinkansen, tra Tokyo e Nagoya sono stati sospesi per domani e limitati a sei quelli tra Nagoya e Shin-Osaka, hanno riferito gli operatori. La compagnia aerea All Nippon Airways ha deciso di cancellare, sempre per sabato, la maggior parte dei voli in partenza e in arrivo sugli aeroporti della capitale giapponese e una decisione simile è stata presa anche da Japan Airlines.

BIG surf crashing ashore on the southern tip of Izu peninsula – it’s going to be wild down here tomorrow as #typhoon #Hagibis closed in #Japan pic.twitter.com/4pRNCKIccc — James Reynolds (@EarthUncutTV) October 11, 2019

Il governo giapponese, nel rendere noti i preparativi per l’avvicinarsi del tifone, classificato come uragano di categoria 5, ha avvertito della possibilità di crolli di case in alcune aree del Giappone centrale e dell’area metropolitana di Tokyo, a causa dei forti venti, previsti soffiare a una velocità massima di 216 chilometri orari. I meteorologi si attendono fino a 800 millimetri di pioggia nella regione di Tokai e fino 600 mm nella regione di Kanto-Koshin nelle 24 ore tra sabato e domenica mattina, prima del previsto passaggio di Hagibis a est di Hokkaido, nel pomeriggio di domenica.

#Hagibis is a huge storm that will affect millions of people in #Japan. Weakening from the “violent” storm it is now, #TyphoonHagibis will still bring damaging winds, flooding and power outages to areas around #Tokyo. Here's the forecast track⬇️ pic.twitter.com/S7PCaqdNSS — BBC Weather (@bbcweather) October 10, 2019

Leggi anche: