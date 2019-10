Instagram, Jennifer Aniston si iscrive al social e pubblica la prima foto che manda in delirio i fan (e Hollywood)

L’attrice ha postato uno scatto che in poche ore ha registrato più di 10 milioni di like

Jennifer Aniston, la biondina Rachel tutta pepe di Friends – la celebre sit-com newyorkese -, da sempre schiva e poco avvezza al gossip, ha fatto il grande passo, iscrivendosi al social Instagram. Nel giro di poche ore ha acquisito 8,7 milioni di follower.

Il primo (e finora unico) scatto – da più di 10 milioni di like – pubblicato dalla Aniston è una foto di gruppo del suo storico gruppo di “amici”, ovvero lei insieme al cast al completo di Friends. Courtney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt Le Blanc (Joey), David Schwimmer (Ross) e Matthew Perry (Chandler), in posa e un po’ sfocati per lo scatto d’esordio dell’attrice.

La Hollywood che conta non si è fatta attendere: moltissimi attori hanno accolto l’attrice commentando la foto, dandole il benvenuto sulla piattaforma. Da Reese Whiterspoon – che la omaggia scrivendo: «Finalmente potrò taggarla nei meme di Friends» – a Salma Hayek. E poi Kate Hudson, Sean Hayes, Liv Tyler, e Mariah Carey direttamente dal mondo della musica.

