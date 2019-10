Rubio: «Salvini pubblichi il referto». Il leader della Lega: «persona squallida»

Nuova polemica tra chef Rubio e Matteo Salvini. Il leader della Lega ha avuto una colica il 16 ottobre mentre era in viaggio verso Trieste per assistere ai funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi nella sparatoria nella questura giuliana lo scorso 4 ottobre.

Dopo che Salvini ha fatto sapere di essere stato dimesso dall’ospedale di Monfalcone, lo chef Rubio ha ironizzato sul fatto, avvenuto il giorno dopo il dibattito con Matteo Renzi a Porta a Porta.

Ogni volta che fa una figuraccia il giorno dopo magicamente arriva qualcosa: proiettili in busta, coliche etc etc. Visto che ti fai le foto pure quando te fai le analisi del sangue per far vedere quanto sei bravo, perché non ci fai vedere il referto medico? Non vale postdatarlo🇮🇹