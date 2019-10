Achille Lauro lancia il nuovo singolo (con un omaggio a Britney Spears)

Sfondo fucsia, la cornetta del telefono in una mano, nell’altra dei peluche. Britney Spears sulla rivista Rolling Stone a fine anni ’90? No, Achille Lauro, 2019.

L’artista ha pubblicato la foto su Instagram per lanciare il nuovo singolo 1990 in uscita il prossimo 25 ottobre che anticipa l’omonimo album. Non è chiaro se l’immagine sarà anche la copertina del nuovo disco o è soltanto un modo per annunciare l’uscita del singolo.

È certo però l’omaggio a Britney Spears. Nel 1999 la rivista Rolling Stone dedicava la copertina alla cantante americana, immortalata nella stessa posizione e con lo stesso sfondo di Lauro dal fotografo David LaChapelle.

Britney Spears, allora, era l’astro nascente del pop e la sua hit Baby one more time era in vetta alle classifiche. Ed è lo stesso artista nelle storie su Instagram ad associare le due immagini. Ma gli utenti sui social avevano già colto la somiglianza.

Italian singer @AchilleIDOL paying homage to @britneyspears for his new album “1990” that will be a mix of #BritneySpears and #MarilynManson pic.twitter.com/e8XxACZ0P2 — ClaudiaDC (@ClaudiaDC10) October 18, 2019

