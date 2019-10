Esclusiva – Verso il fermo dei due sospetti per il delitto di Roma. I nomi, la vicenda sarebbe più intricata

Si chiamano Valerio del Grosso e Paolo Pirino, entrambi 21enni, del quartiere di San Basilio. Sono i due giovani che stanno per essere formalmente indagati per l’omicidio di Luca Sacchi. Gli agenti nella notte li hanno fermati e portati in questura per interrogarli. Non risponde quindi al vero la voce per cui i due si sarebbero costituiti.

Secondo fonti vicine all’inchiesta ci sarebbe stato scambio di droga tra i quattro (non si sa chi l’ha data a chi). Uno dei due giovani sotto interrogatorio ha precedenti per droga.

A quanto pare per gli inquirenti è staro chiaro da subito che non fosse solo una rapina. Altri particolari a breve.

