Cile, in un video dei soldati sparano contro i civili con le mitragliatrici? L’audio è falso!

Un conduttore radiofonico argentino diffonde un video manipolato riguardo gli scontri in Cile

Attraverso il Dark Web, ossia il mondo delle conversazioni private come ad esempio Whatsapp e Messenger, sta circolando un video dove si sente la voce di una donna spaventata che cammina vicino ai dei soldati urlando mentre si sentono diversi colpi di fucile.

Il video è stato registrato in Cile, dove sono in corso da giorni proteste e scontri, ma è stato volutamente manipolato. Vediamolo:

Ecco, invece, quello completo pubblicato su Youtube, con il titolo “Fanteria della Marina nelle strade di Valparaiso” dove non si fanno riferimento a colpi di arma da fuoco, con l’audio originale dove non si odono gli spari che invece sentiamo in quello diffuso online:

L’audio della donna che urla è vero, già all’inizio del video avvisa i soldati che sta tornado a casa affinché la lascino passare e far capire loro che non fanno parte del gruppo di protesta. Nel video completo si vedono anche altre persone camminare nelle vicinanze.

Chi lo ha diffuso

Il video condiviso proviene dalla bacheca Facebook di Sergio Burstein, attualmente conduttore di un programma radiofonico argentino, il quale scrive in un post del 20 ottobre 2019 quanto segue:

CON AMETRALLADORAS REPRIMEN EN CHILE.

Es el pueblo al que reprimen con una ametralladora… SON ASESINOS – Tradotto – CON LE MITRAGLIATRICI REPRIMONO IN CILE.

È il popolo che viene represso con una mitragliatrice… SONO ASSASSINI

La condivisione del video è stata limitata a Facebook, ma anche via Twitter:

