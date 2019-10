Chi è Donatella Tesei, la nuova presidente della regione Umbria

Ex sindaca di Montefalco (Perugia), l’avvocatessa leghista presiede la commissione Difesa in Senato

La senatrice della Lega Donatella Tesei è la nuova governatrice dell’Umbria. Avvocatessa, classe 1958, è nata a Foligno e ha studiato giurisprudenza all’università di Perugia. Sposata e madre di due figli, pochi giorni prima del voto ha sottoscritto a Perugia il “Manifesto valoriale per la vita, la famiglia e la libertà educativa” promosso da alcune associazioni pro family.

La sua carriera politica era iniziata nel 2009 quando è diventata sindaco di Montefalco (Perugia), carica che ha ricoperto per 10 anni. Una degli argomenti principali della campagna elettorale per le Regionali è stato il buco di bilancio del comune che amministrava. Dal 2018 è stata eletta al Senato nel collegio uninominale di Terni, sostenuta dal centrodestra in quota Lega.

La sua candidatura era stata ufficializzata da Matteo Salvini il 7 settembre sul palco della festa provinciale della Lega di Terni, a San Gemini, ma già da tempo il segretario leghista l’aveva spinta come candidata della coalizione di centrodestra. Dopo la vittoria ha annunciato che lascerà il seggio a Palazzo Madama e la presidenza della commissione Difesa.

