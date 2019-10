Matteo Renzi ora si aspetta un ringraziamento da parte dei vertici Pd e M5s, dopo la clamorosa sconfitta incassata in Umbria dal candidato civico Bianconi sostenuto proprio da dem e grillini, ma non dalla sua Italia viva. «Se avessi dato ascolto a Zingaretti e Gentiloni – ha detto l’ex premier alla presentazione dell’ultimo libro di Bruno Vespa – il risultato delle politiche sarebbe stato lo stesso che in Umbria: un trionfo dei sovranità di destra».

Il riferimento di Renzi è all’ultimo roventissimo agosto, con la crisi di governo risolta con il Conte bis, la cui unica alternativa sarebbe stata il voto anticipato: «L’Italia sarebbe stata un’Umbria più grande e per cinque anni Salvini avrebbe dominato ovunque. Anziché attaccarmi – ha aggiunto Renzi – mi dovrebbero ringraziare»

Il risultato umbro secondo Renzi era ampiamente annunciato. Una sconfitta già «scritta, figlia di un accordo sbagliato nei tempi e nei modi. Lo avevo detto, anche privatamente, a tutti i protagonisti. E non a caso Italia viva è stata fuori dalla partita. In Umbria – dice ancora il senatore – è stato un errore allearsi in fretta e furia, senza un’idea condivisa, tra Cinque stelle e Pd. E non ho capito la “genialità” di fare una foto di gruppo all’ultimo minuto, portando il premier in campagna elettorale per le Regionali».

