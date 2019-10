Juventus e Coca-Cola firmano un accordo. E sui social si stappano lattine di Pepsi

I social non perdonano, e tanto meno dimenticano. Ecco perché potreste trovare qualche riferimento alla Pepsi sotto l’hashtag #CocaCola

Juventus e Coca-Cola firmano un accordo. La bibita simbolo degli Stati Uniti diventa Official Partner del club sul territorio italiano. La notizia si diffonde e tra i trending di Twitter entra l’hashtag #CocaCola. Tutto nella norma, se non fosse che, tra i tweet che stanno portando in altro tra le tendenze questo marchio, molti parlino anche di Pepsi.

L’accordo tra le due società ha portato molti a una scelta drastica. Lasciare sugli scaffali le bottiglie di Coca Cola e dedicarsi esclusivamente alla rivale. Dentro l’hashtag #CocaCola si nascondono quindi video e foto satirici contro la Juventus, che sfruttano anche il confronto con l’eterna rivale delle bibite gassate: Pepsi.

Fra i tweet che si distinguono in questa carrellata ci sono gli usi creativi (e photoshoppati) delle parole scritte sulle lattine rosse e ricordi di vecchie campagne pubblicitarie della rivale Pepsi, fra cui quelle in cui le lattine della bibita venivano dipinte con i colori della Champions League.

Ho sempre preferito la Pepsi,

Grazie Britney Spears #CocaCola pic.twitter.com/gHGLZVCOBV — ClaudiaDC (@ClaudiaDC10) October 28, 2019

Sono andato al supermercato e ho già trovato la nuova Coca-Cola della rube. Edizione speciale #finoalconfine edition #CocaCola #juventus 😂😂😂😂 pic.twitter.com/aJMvGHjtHr — Figlio del Vesuvio 🌋 (@FiglioDeVesuvio) October 28, 2019

Leggi anche: