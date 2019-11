ArcelorMittal, i pm indagano (anche) sul fronte tributario e sui mancati pagamenti. L’alt del tribunale: «Non fermate gli impianti»

Intanto, è stata fissata per il prossimo 27 novembre l’udienza che riguarda il ricorso d’urgenza presentato dai commissari

Proprio mentre le aziende dell’indotto sono fuori dai cancelli dell’ex Ilva per protestare contro il mancato pagamento da parte di ArcelorMittal, da Milano i pm fanno sapere che il loro fascicolo riguarda anche quei pagamenti non incassati.

L’indagine si allarga infatti anche a eventuali illeciti tributari e a presunti reati pre-fallimentari, con un focus appunto sul mancato pagamento dei creditori dell’indotto. Filoni, questi, che si aggiungono a verifiche su presunte appropriazioni indebite di materiale relativo al magazzino di materie prime, su false comunicazioni societarie e al mercato.

Intanto, il presidente della sezione specializzata in materia d’impresa del tribunale di Milano ha fissato per il prossimo 27 novembre l’udienza sul ricorso cautelare dei commissari ex Ilva e ha invitato il colosso franco-indiano a «non fermare gli impianti» dello stabilimento.

Il fascicolo milanese d’indagine era stato aperto lo scorso 15 novembre dal procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco per verificare l’eventuale esistenza di ipotesi di reato nella gestione dell’impianto da parte dell’azienda franco-indiana. Sempre al tribunale di Milano, ArcelorMittal aveva depositato l’atto per recedere dal contratto, contro il quale i commissari hanno presentato ricorso.

Oltre al filone milanese si è aperto però anche quello tarantino. I commissari di Ilva nella giornata del 16 novembre hanno depositato in Procura a Taranto un esposto denuncia contro la decisione di ArcelorMittal.