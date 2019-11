Migranti, Open Arms chiede un porto sicuro: 73 persone da tre giorni sulla nave in balia del maltempo

Nuovo appello, questa volta da parte della nave Open Arms che chiede all’Europa un porto sicuro dove poter far sbarcare 73 naufraghi che da tre giorni sono in balia del maltempo. Malta ha già respinto la richiesta di sbarco dell’Ong, in attesa adesso di una risposta da parte del ministero dell’Interno italiano.

Il messaggio di richiesta di aiuto

«Continuiamo a chiedere che le persone vedano rispettati i loro diritti, stabiliti dalle convenzioni internazionali e dal diritto marittimo», dichiara in un video diffuso su Twitter Riccardo Gatti, capo missione a bordo della Open Arms.

73 persone in balia del maltempo.

A bordo ci sono bambini piccoli, persone con ferite da arma da fuoco e ustioni gravi.

26 ragazzi che viaggiano soli.

Hanno già attraversato l’inferno, l’Europa dimostri di rispettare la loro dignità.#unportosicurosubito pic.twitter.com/rpZJbUUEK7 — Open Arms IT (@openarms_it) November 24, 2019

Sono 73 le persone sulla nave, di cui 4 donne, 2 bambini di 3 e 4 anni e 24 minori. Sono strati soccorsi all’alba da una barca finita alla deriva a 50 miglia a nord dalla costa libica di Zawija, località in cui la controversa guardia costiera libica è gestita dal trafficante libico Abd al-Rahman Milad, detto “Bija”.

«Settantatrè persone in balia del maltempo», denuncia la Ong «a bordo ci sono bambini piccoli, persone con ferite da arma da fuoco e ustioni gravi, 26 ragazzi che viaggiano da soli». «Hanno già attraversato l’inferno», conclude Gatti, «l’Europa dimostri di rispettare la loro dignità».

Ocean Viking verso Messina. Continuano le ricerche a Lampedusa

Ieri, 23 novembre, le autorità italiane hanno assegnato Messina come porto di sbarco a un’altra nave Ong con 213 naufraghi a bordo, anche loro recuperati in parte vicino alla costa libica di Zawija. In questo caso, la Germania, la Francia e Malta si sono unite all’Italia nel chiedere alla Commissione europea di attivare le procedure di ricollocamento dei migranti.

Nel frattempo, continuano le ricerche al largo di Lampedusa dove sono stati portati in salvo 149 migranti dopo il naufragio avvenuto nel tardo pomeriggio del 23 novembre a circa un miglio dalle coste di Lampedusa. Per il momento, sono stati recuperati cinque cadaveri di donne.

