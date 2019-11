Brasile, la corte d’appello conferma (e inasprisce) la seconda condanna all’ex presidente Lula

Gebran Neto, magistrato relatore del processo, non solo ha confermato la condanna a 12 anni e 11 mesi imposta a Lula in primo grado ma ha chiesto che sia aumentata a 17 anni e un mese

Il Tribunale Federale Regionale n/o 4 (Tfr4) di Porto Alegre ha confermato la seconda condanna di Luiz Inacio Lula da Silva per i reati di corruzione e riciclaggio nel processo noto come il “caso Atibaia”, inasprendo anche la pena di carcere imposta all’ex presidente brasiliano, portandola da 12 a 17 anni di carcere. Due dei tre magistrati che lo compongono hanno giù respinto i ricorsi della difesa dell’ex presidente brasiliano e confermato la sentenza emessa in primo grado da una giudice monocratica di Curitiba.

Gebran Neto, magistrato relatore del processo, noto come il “caso Atibaia”, non solo ha confermato la condanna a 12 anni e 11 mesi imposta a Lula in primo grado ma, accogliendo la richiesta della Procura, ha chiesto che sia aumentata a 17 anni e un mese.

Il suo collega Leandro Paulsen ha accompagnato questa decisione nel merito del caso, ma non si è espresso sulla possibilità di prolungare la pena imposta. Si attende ora la dichiarazione di voto del terzo magistrato del Tfr4, Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz.

Lula, ricorda l’Ansa, è accusato di aver ricevuto in dono, da parte di varie aziende edilizie, l’uso di una residenza nella località di Atibaia, nell’entroterra dello Stato di San Paolo, come compenso per il trattamento preferenziale dato alle società da parte del suo governo.

Si tratta del secondo processo in cui è imputato l’ex presidente, dopo quello detto del “triplex di Guarujà”, per cui Lula ha passato 580 giorni in carcere per una condanna confermata in appello, prima di essere scarcerato lo scorso 8 novembre in attesa di esaurire tutti i possibili ricorsi.

In copertina l’ex presidente brasilianoLuiz Inacio Lula da Silva in piazza Patio do Carmo square a Recife, Brasile, 17 novembre 2019. EPA/Carlos Ezequiel Vannoni

Leggi anche: