Addio ai Simpson? L’indiscrezione del compositore della colonna sonora della serie animata

Al momento le dichiarazioni del musicista non sono state né confermate né smentite

È il momento di salutare Homer, Lisa, Bart, Marge e Maggie? La fine dei Simpson potrebbe essere vicina. La sorprendente – e per taluni sconcertante – rivelazione è stata data dal compositore musicale Danny Elfman, creatore dell’iconica sigla iniziale e della colonna sonora del cartone animato statunitense creato nel 1989 dalla mente di Matt Groening.

«Da quanto ho sentito – ha detto infatti Elfman – lo show sta per finire. Non mi è stato confermato ufficialmente ma sembra che questo sarà l’ultimo anno della serie», ha dichiarato Elfman in un’intervista al sito di notizie inglese Joe.

Il compositore si è anzi detto «stupito» per la longevità della serie animata: «Quando ho scritto la colonna sonora dei Simpsons, quel brano fuori di testa, pensavo che non l’avrebbe mai ascoltato nessuno perché credevo che lo show non avrebbe avuto alcun successo».

È il momento di dire addio ai protagonisti? Già in passato sono circolate voci circa la chiusura dello show a ridosso del compimento dei 30 anni di trasmissione. Ma al momento nessuna fonte ufficiale ha confermato né smentito le parole del compositore.

