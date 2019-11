La villetta «parzialmente abusiva» di Aiello: l’ombra sul neo candidato del M5S in Calabria

Il Movimento 5 Stelle ha il suo candidato per le prossime elezioni regionali in Calabria. Dopo la bocciatura arrivata dalla piattaforma Rousseau alla “pausa elettorale” proposta dai vertici pentastellati, il Movimento ha scelto Francesco Aiello. Un’ombra però sembra già oscurare la campagna del docente di Economia all’Università della Calabria.

Dopo un’attenta riflessione e con la consapevolezza di affrontare un’intensa, importante e difficile sfida, ho deciso di… Gepostet von Francesco Aiello am Donnerstag, 28. November 2019

Secondo quanto riferisce il quotidiano la Repubblica, Aiello sarebbe proprietario di una villetta dichiarata parzialmente abusiva e, in parte, da abbattere. L’abitazione, che si trova a Carlopoli, in provincia di Catanzaro, non ha ancora subito la demolizione di un piano come stabilito dal Tar e dal Consiglio di Stato, che hanno condannato Aiello.

La vicenda risale alla fine degli anni Ottanta quando la villetta fu costruita dai genitori del docente, ampliando la metratura oltre i volumi previsti. L’abuso fu certificato un anno dopo la costruzione dall’ufficio tecnico del comune locale che certificò la metratura oltre i limiti accompagnato dalle forze dell’ordine: la notifica venne però ignorata dalla famiglia Aiello.

I volumi risultavano più del doppio di quelli dichiarati e la destinazione d’uso non coerente con le autorizzazioni. Gli Aiello un anno e mezzo dopo, continuarono a non dar seguito alle richieste di mettere in regola la villa, anche quando arrivò l’ordinanza di demolizione.

Il comune tornò sulla pratica in sospeso soltanto nel 1999, avviando la procedura per la revoca della concessione edilizia. Gli Aiello reagirono con un ricorso al Tar: nel frattempo attendevano l’esito della richiesta di condono. L’istanza viene però respinta e il Tribunale impose alla famiglia, “graziato” il corpo principale dell’abitazione, di demolire la parte irregolare della villa.

All’ordinanza però fino a oggi non è stato dato seguito. Gli Aiello hanno saldato con il comune gli oneri concessori per corpo principale e primo piano, nel frattempo condonati, ma la parte giudicata abusiva non è mai stata abbattuta. Intanto il Tar ha notificato agli eredi Domenico e Francesco Aiello la demolizione: provvedimento nuovamente appellato dai fratelli e nuovamente confermato dal tribunale. Ma, ancora una volta, il piano in più è rimasto in piedi. E siamo arrivati a oggi: soltanto un anno fa un perito incaricato dal tribunale ha depositato la propria relazione e analizzato il caso. Da allora, però, nulla ancora si è mosso.

